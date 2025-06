CD napoveduje bogato mednarodno koncertna in gledališko-plesno sezono 2025/2026

Ljubljana, 5. junija - Nova sezona Cankarjevega doma (CD) bo postregla z gostovanji svetovnega formata. Zlati in srebrni abonma ponujata niz koncertov mednarodno priznanih umetnikov in sestavov, gledališko-plesni abonma Veličastni bo predstavil sedem uprizoritev, ki ponujajo reprezentativen in raznovrsten vpogled v aktualno svetovno odrsko produkcijo.