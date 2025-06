Na gorenjski avtocesti daljši zastoj

Ljubljana, 5. junija - Gorenjska avtocesta med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani je znova odprta, zaprt pa ostaja vozni pas. Nastal je daljši zastoj med Kranjem zahod in Vodicami proti Ljubljani, pot se podaljša za eno uro. Zastoji so tudi na vzporednih regionalnih cestah, poroča prometnoinformacijski center.