Obdolžena v zadevi Atrij Celje se danes nista hotela zagovarjati

Celje, 5. junija - Na celjskem okrožnem sodišču se je danes začelo sojenje nekdanjemu direktorju stanovanjske zadruge Atrij Celje Radovanu Cinku in soobtoženi Damjani Šumlak, ki krivde za očitana tri nadaljevalna kazniva dejanja poslovne goljufije in dejstev iz obtožnice ne priznavata. Danes se nista hotela zagovarjati in odgovarjati na morebitna vprašanja.