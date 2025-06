Večer: Župan in državni svetnik Klobasa brez izpita in avta po vožnji pod vplivom alkohola

Sveta Trojica, 5. junija - Županu Svete Trojice in državnemu svetniku Davidu Klobasi so zaradi vožnje pod vplivom alkohola odvzeli vozniško dovoljenje, poroča današnji Večer. Kot dodaja časnik, naj bi vozil kljub prepovedi, zato so mu tudi zasegli vozilo. Klobasa je za STA dejal, da je prevzel odgovornost za svoja dejanja, vozi pa da ga zdaj šofer.