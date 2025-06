Slovenski znanstveniki z novim vpogledom v vnetni mehanizem do učinkovitejšega zdravljenja vnetnih bolezni

Ljubljana, 5. junija - Slovenski raziskovalci so v nedavni študiji razkrili, kako se v telesu sproži eden glavnih mehanizmov vnetja - inflamasom NLRP3. Raziskava pojasnjuje, zakaj se ta mehanizem lahko odzove na zelo različne dražljaje, in odpira nove možnosti za razvoj zdravil proti vnetnim boleznim, kot sta sladkorna in Alzheimerjeva bolezen.