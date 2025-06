Največ nagrad diggit Agenciji 101

Ljubljana, 5. junija - V Ljubljani se je danes začel dogodek o digitalnih trendih Diggit, v sredo pa so podelili nagrade diggit. Letos so podelili 19 zlatih in šest velikih nagrad. Največ, eno veliko in pet zlatih, jih je prejela Agencija 101. Velike nagrade so prejeli še Petrol, Zavarovalnica Triglav ter agencije Futura DDB, 916 HUB in iProm.