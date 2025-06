V začetku prihodnjega leta pričakovan začetek rušenja stavbe ob onkologiji UKC Maribor

Maribor, 5. junija - V UKC Maribor so v teku investicije v prostore in opremo za okoli 300 milijonov evrov. Za še edino sporno nepremičnino ob razširjenem oddelku za onkologijo so lastniku poslali novo cenitev. Vodja državnega urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ivan Osrečki pričakuje dogovor in začetek rušenja stavbe na Masarykovi v začetku leta 2026.