Vreme: Danes bo delno jasno in večinoma suho

Ljubljana, 5. junija - Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v zahodnih krajih ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo povečini sončno. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno jasno in vroče z jugozahodnim vetrom. V nedeljo bo sprva še dokaj jasno in vroče. Popoldne se bodo od severa pričele pojavljati nevihte, ki bodo v noči na ponedeljek zajele vso Slovenijo. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Občutno se bo ohladilo.

Vremenska slika: Hladna fronta se pomika čez srednjo Evropo proti vzhodu. K nam v višinah z vetrom južnih smeri doteka topel, a nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik, ob Jadranu jugo. V petek bo pretežno jasno. Nekaj spremenljive oblačnosti bo čez dan predvsem v Alpah, kjer bodo lahko nastale posamezne plohe.

Biovreme: Danes bo obremenitev zaradi vremena majhna in le individualno izražena. V petek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden.