Sporočilo uredništvom - javna tribuna ob drugi obletnici ustanovitve Platforme sodelovanja

Ljubljana, 5. junija - Ob 18. uri bo v Hotelu in bistroju Čad, Cesta na Rožnik 18 v Ljubljani, javna tribuna ob drugi obletnici ustanovitve Platforme sodelovanja, na kateri bodo v dveh ločenih panelih spregovorili o pomenu spremenjene geopolitike za prihodnost Slovenije in Evropske unije, so sporočili iz platforme.