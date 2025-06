Muzej sodobne umetnosti na Bledu bo vrata odprl poleti 2026

Bled, 5. junija - Nov muzej sodobne umetnosti Muzej Lah na Bledu bo svoja vrata odprl prihodnje poletje. V muzeju, ki so ga arhitekturno zasnovali v biroju David Chipperfield Architects, bodo shranjena in razstavljena dela iz obsežne umetniške zbirke Igorja in Mojce Lah, ki obsega več kot 800 del.