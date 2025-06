Zaradi vandalizma na dolenjski železniški progi nadomestni prevoz in zamude

Ljubljana, 5. junija - Na delu dolenjske proge sta bila danes ponoči poškodovana in odtujena progovni in optični kabel. Na odseku med Novim mestom in Trebnjem ter Sevnico in Trebnjem v obe smeri bodo do nadaljnjega organizirani nadomestni avtobusni prevozi. Daljše zamude bodo nastajale tudi na relaciji med Ljubljano in Kamnikom, so sporočili s Slovenskih železnic.