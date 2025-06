Pregled - šport, 4. 6. (sreda)

LOZANA - Predsednik vlade Robert Golob se je danes na posebno povabilo predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomasa Bacha v Lozani kot slavnostni govornik udeležil vrha Olympism365. Golob je v slavnostnem govoru Slovenijo zbranim predstavil kot državo z veliki športnim srcem, v kateri je šport nacionalna odgovornost. Slovenski premier je povabilo na uvodno zasedanje vrha Olympism365 prejel zaradi primera dobre prakse in sodelovanjem med vlado in olimpijskim gibanjem, povečanjem javnih sredstev in financiranju športne infrastrukture.

ŠKOFLJICA - Nizozemec Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Sloveniji. Na trasi od Pirana do Škofljice (170,6 km) je pričakovano prišlo do sprinta glavnine, v katerem je 31-letni Nizozemec slavil svojo šesto etapno zmago na slovenski pentlji. Najboljši Slovenec je bil Tilen Finkšt na sedmem mestu. V četrtek bo na sporedu druga etapa, ki bo malce bolj razgibana kot današnja. Kolesarje bo popeljala od Velenja prek Celjske koče (7,8 km/6,1 %) do Rogaške Slatine (162,7 km). Tam je ponavadi prišlo do sprinta vsaj večje skupine.

VELENJE - Rokometaši LL Grosist Slovana so na drugi finalni tekmi lige NLB v Velenju premagali Gorenje z 29:26 (15:14) in osvojili prvi naslov državnih prvakov. Slovan je peta ekipa, ki je po slovenski osamosvojitvi osvojila državno prvenstvo. Na vrhu razpredelnice je Celje Pivovarna Laško s 26. naslovi, Gorenje Velenje jih ima pet, po enkrat so slavili Prule 67, Koper in Slovan. Po današnji tekmi v Velenju je igralsko kariero končal Jure Dolenec, s 714 doseženimi goli najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance.

LJUBLJANA - Košarkarji Ilirije so se po dveh zmagah proti Ciboni uvrstili v elitno ligo Aba v sezoni 2025/26. Šiškarji so na prvi kvalifikacijski tekmi pred slabim tednom v Zagrebu zmagali s 93:88, na današnji drugi v dvorani Tivoli pa s 83:66 (23:11, 35:26, 62:47). Slovenija bo imela v prihodnji sezoni tri predstavnike v elitnem regionalnem tekmovanju, poleg Ilirije bosta igrala še Cedevita Olimpija in Krka.

MÜNCHEN - V Nemčiji se je začel zaključni turnir nogometne lige narodov. Na prvi tekmi sta se v Münchnu pomerili Nemčija in Portugalska, z 2:1 (0:0) so zmagali Portugalci. V drugem polfinalu se bosta v četrtek v Stuttgartu pomerili še Francija in Španija.

KRAKOV - Slovenski nogometni trener Luka Elsner je našel novega delodajalca. Dvainštiridesetletni strateg bo po novem vodil poljski prvoligaški klub Cracovia, je klub iz Krakova danes zapisal na svoji spletni strani. Kot so še dodali pri poljskem klubu, je Elsner z rdeče-belimi podpisal dveletno pogodbo.

TRENTO - Simon Oven, aktualni kajakaški svetovni prvak v klasičnem spustu, je v svojo bogato zbirko uspehov dodal še nov evropski naslov. Najhitrejši je bil na prvenstvu v Val di Soleju, drugouvrščenega Francoza Augustina Reboula je premagal za dve sekundi, tretjeuvrščenega Belgijca Lea Montuleta pa za tri sekunde in sedem stotink. Anže Urankar je zasedel osmo (+18,27), Tjaš Til Kupsch pa 16. mesto (28,42).

ZÜRICH - Slovenska hokejska reprezentanca bo na elitnem svetovnem prvenstvu, ki bo med 15. in 31. majem prihodnje leto v Švici, nastopala v skupini B. V Fribourgu se bo pomerila s Kanado, Švedsko, Češko, Dansko, Slovaško, Norveško in Italijo. Skupino A v Zürichu sestavljajo ZDA, Švica, Finska, Nemčija, Latvija, Avstrija, Madžarska in Velika Britanija.

PARIZ - Po Italijanu Lorenzu Musettiju in Špancu Carlosu Alcarazu sta se v polfinale odprtega teniškega prvenstva Francije uvrstila še prvi nosilec Italijan Jannik Sinner in Srb Novak Đoković. Prvi igralec sveta je gladko ugnal Kazahstanca Aleksandra Bublika, olimpijski prvak Đoković pa je bil s 4:6, 6:3, 6:2 in 6:4 boljši od tretjega nosilca Nemca Alexandra Zvereva.

PARIZ - Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu so že znane vse polfinalistke. Belorusinji Arini Sabalenka in Poljakinji Igi Swiatek sta se danes pridružili še Američanka Coco Gauff in Francozinja Lois Boisson. Gauuf je s 6:7, 6:4 in 6:1 ugnala rojakinjo Madison Keys, presenečenje turnirja, Boisson, pa je bila s 7:6 (3) in 6:3 boljša od Rusinje Mire Andrejeve.