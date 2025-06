Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 6.)

Ljubljana, 4. junija - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o tem, da slovensko ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira pobudo za nadaljnjo odložitev zakona o krčenju gozdov zaradi prevelikega administrativnega bremena kmetov. Poročale so tudi, da slovenski znanstveniki zaradi podnebnih sprememb napovedujejo temno prihodnost za Jadran.