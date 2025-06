Večer o umetnosti in njenem izumrtju (5. 6.)

Maribor, 4. junija - Petra Vidali v komentarju Stabilen (in izoliran) šestdesetletnik piše o začetku 60. Borštnikovega srečanja, kjer kljub polnim dvoranam ni mogoče spregledati dejstva, da je umetnost odrezana od sveta. Če je umetnost obsojena na manjšino in ločena od družbe, je verjetnost, da družba ne bo več vedela, čemu služi in zakaj jo podpirati, meni avtorica.