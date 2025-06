V Kölnu zaradi deaktivacije bomb največja evakuacija po drugi svetovni vojni

Köln, 4. junija - V središču Kölna na zahodu Nemčije so danes evakuirali več kot 20.000 ljudi, potem ko so v mestu v ponedeljek odkrili tri bombe iz druge svetovne vojne. Bombe so nato danes do večera uspešno deaktivirali, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Šlo je za najobsežnejšo evakuacijo v mestu po drugi svetovni vojni.