Premierju Golobu glede razvojnega sodelovanja svetuje Mojca Seliškar Toš

Ljubljana, 4. junija - Premierju Robertu Golobu od februarja na področju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči svetuje Mojca Seliškar Toš, nekdanja šefinja kabineta predsednika republike Danila Türka in predsednica uprave Fundacije Danila Türka - Pustimo jim sanje, poroča portal N1. Njena naloga je zlasti usklajevanje različnih resorjev, so za STA potrdili v KPV.