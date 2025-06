Evropske borze večinoma v zelenem; nafta cenejša, evro dražji

London/Frankfurt/Pariz, 4. junija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Za pozitivno razpoloženje med vlagatelji je poskrbela informacija, da bi lahko ta teden prišlo do pogovora med predsednikoma ZDA in Kitajske, Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je okrepil.