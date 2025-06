Največ odpadkov na svetu ustvarijo Izrael, Čile in ZDA, najmanj Japonska

Bratislava, 5. junija - Izrael, Čile in ZDA so države, ki ustvarijo največje količine odpadkov na prebivalca na svetu, najmanj pa Japonska in Južna Koreja, kaže raziskava globalni indeks odpadkov za 2025. Slovenija se je uvrstila na 13. mesto od 38 držav OECD, ki so jih vzeli pod drobnogled na področju ravnanja z odpadki.