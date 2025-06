Rusija kritična do Nata pred začetkom vojaške vaje v Baltskem morju

Moskva, 4. junija - Rusija je danes kritizirala vojaško vajo zveze Nato v Baltskem morju, ki se bo začela v četrtek in trajala do 20. junija. Moskva je redno vajo BALTOPS označila za provokacijo in obtožila zavezništvo, da se z njo pripravlja na vojaški spopad proti Rusiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.