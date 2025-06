Gauff in Boisson drugi polfinalistki

Pariz, 4. junija - Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu so že znane vse polfinalistke. Arini Sabalenka in Igi Swiatek sta se danes pridružili še Američanka Coco Gauff in Francozinja Lois Boisson. Gauuf je s 6:7, 6:4 in 6:1 ugnala rojakinjo Madison Keys, presenečenje turnirja, Boisson, pa je bila s 7:6 (3) in 6:3 boljša od Rusinje Mire Andrejeve.