Ljubljana, 4. junija - Ljubljansko podjetje Danfoss Trata praznuje 30 let. V tem času so se prihodki tega izdelovalca sistemov za ogrevanje in hlajenje zgradb ter za daljinsko ogrevanje povečali tudi za več kot 30-krat, dodana vrednost na zaposlenega pa presega 100.000 evrov. Za naslednja leta v podjetju načrtujejo dodatno krepko rast prihodkov.