Po neurju na Goričkem v čimhitrejšo oceno škode

Gornji Petrovci/Šalovci/Hodoš, 4. junija - Posledice torkovega neurja s točo na Goričkem si je danes ogledal državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ervin Kosi. Napovedal je ukrepanje države, ko bo škoda ocenjena. Po prvih in neuradnih informacijah je škoda nastala na vseh poljščinah, trajnih nasadih in na travnih površinah.