Evropska komisija sprejela strategijo za zaščito vodnega kroga

Bruselj, 4. junija - Evropska komisija je sprejela strategijo, s katero želi obnoviti in zaščititi vodni krog, zagotoviti čisto in cenovno dostopno vodo za vse ter ustvariti trajnostno, odporno, pametno in konkurenčno vodno gospodarstvo. Poudarja tudi vlogo potrošnikov in podjetij pri varčevanju z vodo ter pomen preprečevanja onesnaževanja vode, so zapisali v Bruslju.