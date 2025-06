Predstavniki mednarodne skupnosti v BiH z ostrim opozorilom Banjaluki

Sarajevo, 4. junija - Vodilni predstavniki mednarodne skupnosti v BiH so danes opozorili oblasti v Republiki Srbski, da s spodkopavanjem delovanja državnih institucij kršijo daytonski mirovni sporazum. Poteze Banjaluke so označili za poskus spodkopavanja državnega ustavnega reda, predsedniku te entitete BiH Miloradu Dodiku pa so sporočili, da je prestopil rdečo črto.