Odpoklic izdelkov dmBio namaza iz indijskih oreščkov z liofiliziranimi malinami

Ljubljana, 4. junija - Podjetje dm Slovenija obvešča, da odpoklicuje vse izdelke dmBio namaza iz indijskih oreščkov z liofiliziranimi malinami (250 g) z datumom uporabe do vključno 28. 4. 2026.

V izdelku s serijsko oznako 4067796070040 je bilo v sklopu redne kontrole ugotovljeno, da je v omenjenem izdelku možna prisotnost salmonele, ki bi lahko bila povezana z zabeleženimi primeri okužb s Salmonello Infantis v Nemčiji in Avstriji.

Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uživajo in ga neodprtega ali že načetega vrnejo v eno izmed dm prodajaln v Sloveniji, kjer jim bodo kupnino povrnili tudi brez predložitve računa. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz podjetja dm Slovenija.