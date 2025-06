Italijanski senat sprejel sporni sveženj zakonodaje o varnosti

Rim, 4. junija - Italijanski senat je danes sprejel sporni sveženj zakonodaje o varnosti, ki zaostruje kazni za številne oblike protestiranja. Opozicija je do nove zakonodaje kritična, češ da med drugim omejuje državljanske pravice in pravico do protesta, vlada premierke Giorgie Meloni pa poudarja, da gre za strateški ukrep v boju proti kriminalu in terorizmu.