Reška enota Inštituta za narodnostna vprašanja s posebno skrbjo za učenje slovenščine

Zamisel o obstoju znanstveno-raziskovalne enote, ki bi bila namenjena predvsem raziskovanju problematike pripadnikov slovenske skupnosti na Hrvaškem, je na inštitutu po besedah vodje enote Reka Barbare Riman zorela že dlje časa. Z njeno aktivno realizacijo se je začelo leta 2010, leta 2017 pa je bila enota Reka tudi dejansko ustanovljena. Sprva je gostovala v prostorih Slovenskega doma KPD Bazovica, od leta 2024 pa deluje v stavbi Filozofske in učiteljske fakultete Univerze na Reki.

"Enota je kot del inštituta nastala z namenom raziskovanja položaja Slovencev na Hrvaškem. Z delom je začela marca 2017," je pojasnila Riman. Raziskovalci preučujejo različne tematike življenja manjšine, kot so kulturno delovanje, mediji, politična participacija pripadnikov slovenske manjšine.

Poudarila je, da sodelujejo z znanstveno-raziskovalnimi in pedagoškimi institucijami na Hrvaškem in v Sloveniji, predvsem z reško filozofsko fakulteto, civilno družbo, zlasti s slovenskimi društvi in izobraževalnimi ustanovami na Hrvaškem, kjer se poučuje slovenski jezik in državnimi institucijami v obeh državah, ki skrbijo za pripadnike slovenske manjšine na Hrvaškem.

V nadaljevanju je predstavila ključne dejavnosti reške enote v letih 2020 in 2024. Med drugim je omenila izid zbornika z znanstvenega srečanja Slovenski duhovniki v hrvaški Istri v 19. in 20. stoletju (Slovenski svečenici u hrvatskoj Istri v 19. in 20. stolječu) v sodelovanju z državnim arhivom v Pazinu. To sodelovanje naj bi se po njenih besedah nadaljevalo tudi v letu 2026.

Izpostavila je tudi znanstveno monografijo o delovanju slovenskega društva v Lovranu. Na Hrvaškem sicer trenutno obstaja 17 društev, ki so vključeni v Zvezo slovenskih društev na Hrvaškem. Ker posebno skrb posvečajo učenju slovenskega jezika, so izdali tudi drugi delovni zvezek Zakorakajmo v slovenščino. "Osnovni problem, ki ga učiteljice izpostavljajo, je, da nimajo dovolj učnega materiala za učence, ki se učijo slovenskega jezika," je povedala.

Tako so raziskovalci enote sodelovali tudi pri izdelavi kurikuluma za slovenski jezik na Hrvaškem, ki še ni sprejet. Riman je spomnila na lanski obisk šole v Premanturi, kjer so bili prijetno presenečeni nad številom otrok, ki se učijo slovenščine.

V prihodnjem letu bodo po njenih besedah med drugim okrepili sodelovanje z Zvezo slovenskih društev na Hrvaškem, tamkajšnjimi manjšinskimi časopisi in nadaljevali skrb za slovenski jezik. Ob 10. obletnici delovanja enote pa bodo pripravili celotno retrospektivo tega, kje so bili uspešni, je še dodala Riman.

Raziskovalec reške enote Natko Štiglić je prikazal svoje delo na doktorski disertaciji, ki se dotika slovenske manjšine na Hrvaškem. "Želim raziskati narodno manjšino kot instrument za udejanjanje kulturne diplomacije matičnega naroda. Skratka, zanima me, če lahko manjšina sodeluje ali ne sodeluje v diplomaciji matičnega naroda," je pojasnil. To se mu zdi pomembno, ker je tovrstno raziskovanje v literaturi in praksi po njegovem prepričanju pogosto spregledano.

Delovanje enote Reka finančno podpira Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, kar INV po besedah direktorice Sonje Novak Lukanović omogoča večjo prisotnost raziskovalcev in raznoliko delo tudi na terenu.