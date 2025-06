V fužinskem domu starejših ob jubileju v ospredju aktivnost stanovalcev

Ljubljana, 4. junija - Dom starejših občanov Fužine kot najmlajši javni dom v Ljubljani beleži 20-letnico delovanja. Jubilej so danes proslavili s slavnostno akademijo, na kateri je direktorica doma Barbara Purkart poudarila aktivno in sistematično vključevanje stanovalk in stanovalcev, ki s svojimi predlogi, pobudami in kritikami ves čas sooblikujejo življenje v domu.