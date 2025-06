Bruselj: Slovenija in še 14 članic lahko za potrebe obrambe odstopajo od proračunskih pravil

Bruselj, 4. junija - Slovenija in še 14 drugih držav članic bo lahko za potrebe povečanja naložb v obrambo odstopalo od proračunskih pravil EU, je danes sporočil evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis. Sprožitev t. i. odstopne klavzule mora zdaj potrditi še Svet EU, v katerem so zastopane članice unije. Za to ima na voljo štiri tedne.