Odbor le o spremembah poklicne mature, obravnavo zakona o visokem šolstvu preložili

Ljubljana, 4. junija - Odbor DZ za izobraževanje, znanost in mladino se je opredelil do vladnega predloga sprememb poklicne mature. Medtem pa so na predlog koalicije s seje umaknili obravnavo predloga zakona o visokem šolstvu. Po napovedi predsednice odbora Mirjam Bon Klanjšček bo odbor zakon predvidoma obravnaval konec meseca.