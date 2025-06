Sindikat taksistov opozarja na nepravilnosti pri delovanju Uberja v Ljubljani

Ljubljana, 4. junija - Delovanje ameriške platforme za prevoze in dostavo Uber v Ljubljani je od prvega dneva zaznamovano s številnimi resnimi nepravilnostmi, kršitvami predpisov in neurejenostjo, so danes opozorili v Sindikatu taksistov. Sprašujejo se, kje so napovedani mehanizmi preverjanja pravilnosti delovanja platforme in inšpekcijski nadzor.