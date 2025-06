Pod vplivom drog 30-letni voznik brez izpita bežal pred policisti

Ajdovščina, 4. junija - V petek popoldne je 30-letni voznik pod vplivom drog z nevarno vožnjo ogrožal promet. Ko so ga policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica želeli ustaviti, jim je želel pobegniti, pri tem pa trčil v policijsko vozilo. Policisti so ga uspeli ustaviti šele s kovinskim stebričkom in med drugim ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja.