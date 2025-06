Gospodarstveniki na okoljskem dnevu o izzivih zelenega prehoda

Brdo pri Kranju, 4. junija - Na ravni EU, pa tudi v Sloveniji, so po mnenju gospodarstvenikov, ki so se danes zbrali na okoljskem dnevu, potrebne zakonodajne spremembe, ki bodo dale večji poudarek reciklaži in bodo olajšale sodelovanje držav za lažji pretok koristnih materialov znotraj EU. Strinjali so se tudi, da je treba na novo definirati, kaj dejansko je odpadek.