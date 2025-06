Anketa Ninamedie: Najvišja ocena slovenjgraškemu županu, najnižja ptujski županji

Ljubljana, 4. junija - Dobro leto pred lokalnimi volitvami so občani kritični do svojih županov, saj so večini podelili občutno nižje ocene kot prejšnja leta, je pokazala letošnja raziskava agencije Ninamedia za Nedeljski dnevnik. Na vrhu lestvice med mestnimi občinami je slovenjgraški župan Tilen Klugler, na dnu pa je pristala ptujska županja Nuška Gajšek.