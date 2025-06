Kemijski inštitut Preglovo nagrado podelil Nejcu Hodniku

Ljubljana, 4. junija - V ljubljanskem botaničnem vrtu so na slovesnosti ob jubilejnem 10. Tednu Kemijskega inštituta podelili Preglovo nagrado za izjemne dosežke na področju kemije in sorodnih ved. Prejel jo je Nejc Hodnik, mednarodno priznan strokovnjak na področju proučevanja stabilnosti elektrokatalizatorjev, ključnih komponent v gorivnih celicah in elektrolizerjih.