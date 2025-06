V Sežani dogovor o skupnem operativnem sestanku za zmanjšanje zastojev na Fernetičih

Sežana, 4. junija - Minister Boštjan Poklukar je danes skupaj s predstavniki občin Sežana in Repentabor ter drugimi odgovornimi iskal rešitev za zastoje na nekdanjem mejnem prehodu Fernetiči. Dogovorili so se, da bodo skupaj z ministrstvom za infrastrukturo, policijo in Darsom v Sežani izvedli operativni sestanek, kjer se bodo dogovorili, kako rešiti težavo.