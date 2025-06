Razpravo o noveli na odboru DZ zaznamoval spor glede omrežnine

Ljubljana, 4. junija - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je potrdil predlog novele zakona o oskrbi z električno energijo, s katero želi vlada med drugim tudi prek omrežnine spodbujati OVE. Obravnavo je zaznamoval spor med Agencijo za energijo in vlado - prva trdi, da gre za poseg v njene pristojnosti in kršitev evropske zakonodaje, druga to zanika.