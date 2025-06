Odbojkarice sede na Poljsko po peto zaporedno odličje

Ljubljana, 4. junija - Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede bo med 6. in 8. junijem v Wisli na Poljskem nastopila na turnirju zlate lige narodov in skušala osvojiti še peto zaporedno odličje, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. Slovenke se bodo pomerile z Nizozemkami, Ukrajinkami, Nemkami, Poljakinjami in Italijankami.