Plesalki in koreografinji Teji Reba francosko odlikovanje

Ljubljana, 4. junija - Veleposlanica Francije v Sloveniji Florence Levy je v torek v imenu francoske ministrice za kulturo podelila odlikovanje vitezinje reda umetnosti in leposlovja Teji Reba, plesalki, koreografinji, režiserki, producentki in predsednici Društva za sodobni ples Slovenije, so sporočili s Francoskega inštituta v Sloveniji.