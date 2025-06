Sporočilo uredništvom - ogled škode na kmetijskih pridelkih po toči v Gornjih Petrovcih

Ljubljana, 4. junija - Državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Ervin Kosi si bo skupaj s poveljnikom civilne zaščite Gornji Petrovci Stankom Kozicem in direktorjem KGZ Murska Sobota Stankom Kapunom danes ogledal škodo na kmetijskih pridelkih po toči v naseljih Lucova in Ženavlje v občini Gornji Petrovci, so sporočili z ministrstva.