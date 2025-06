Kumer izpostavil pomen dnevne trajnostne mobilnosti

Velenje, 4. junija - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo si po besedah ministra Bojana Kumra prizadeva, da bi čim več ljudi vsakdanjo vožnjo z avtomobilom zamenjalo za kolesa ali druge oblike trajnostne mobilnosti. To je naša prioriteta, je poudaril ob robu nacionalne kolesarske konference. Spomnil je na spodbude, ki so na voljo za ukrepe trajnostne mobilnosti.