Na Hrvaškem v novem krogu vpisali za 1,33 milijarde evrov zakladnih menic

Zagreb, 4. junija - Na Hrvaškem se je v torek končal nov krog vpisa zakladnih menic. Državljani in institucionalni vlagatelji so vpisali za skupno 1,33 milijarde evrov menic, so sporočili s tamkajšnjega finančnega ministrstva. Ciljni nominalni znesek enoletnih zakladnih menic je bil 750 milijonov evrov.