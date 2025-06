Tudi letos neskladna četrtina vzorčenih semen zelenjadnic

Ljubljana, 4. junija - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je tudi letos ugotovila neskladja pri četrtini vzorčenih semen zelenjadnic na trgu. Kot so sporočili, je razlog za neskladje preslaba kalivost zaradi starosti semena. Med neskladnimi vzorci so bila semena cvetače, korenja, peteršilja, motovilca, solate, radiča in ječmena.