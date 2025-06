Sodišče: Lastništvo pravic intelektualne lastnine Sartorius Bia Separations temelji na ponarejeni pogodbi

Železno, 4. junija - Ključne pogodbe med avstrijsko družbo Bia Separations in slovensko družbo Sartorius Bia Separations, na podlagi katerih je slednja zatrjevala lastništvo pravic intelektualne lastnine, so bile po ugotovitvah sodišča v avstrijskem Železnem pravno nične, je sporočil stečajni upravitelj avstrijske družbe. Temeljile so namreč na ponarejenih dokumentih.