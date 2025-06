Ljubljana, 4. junija - Obeležujemo mednarodni dan otrok - žrtev nasilja. Ministrica za pravosodje Andreja Katič je ob tej priložnosti v poslanici opozorila, da bi otroštvo moralo biti varno zavetje, ne prostor strahu. "Dolžnost odraslih in države je, da to zagotovimo," je poudarila ministrica in zagotovila, da je v Sloveniji pravna država odločno na strani žrtev.