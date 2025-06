V CD slovenska premiera opere Razvcet skladatelja Vita Žuraja

Ljubljana, 5. junija - V Cankarjevem domu bo drevi slovenska premierna opere Razvcet skladatelja Vita Žuraja. V ospredju je ženska zrelih let Aurelio, ki se sooča z ljubeznijo, izgubo in minljivostjo. Žuraj je opero napisal po naročilu frankfurtske Opere. Nemška revija Opernwelt je opero, ki so jo krstno izvedli v Frankfurtu, razglasila za operno praizvedbo leta 2023.