Krašovec v knjigi o njegovi resnici glede finančnega propada mariborske nadškofije

Ljubljana, 4. junija - Nekdanji ravnatelj gospodarske uprave mariborske nadškofije Mirko Krašovec, ki je moral to mesto zapustiti po izbruhu finančne afere leta 2011, je danes predstavil knjigo Zarota judežev. V njej piše o dogodkih in okoliščinah vzpona in po njegovem mnenju načrtnega uničenja gospodarskega sistema te nadškofije s posebnim poudarkom na holdingih Zvon.