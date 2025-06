V novogoriškem Xcentru nocoj o vodi in naravi

Nova Gorica, 4. junija - V Xcentru v Novi Gorici pripravljajo nocoj ob 20. uri prvo junijsko srečanje v seriji eliXircles - filmi, pogovori in (r)evolucije, tokrat o vodi in naravi. Na ogled bosta dva dokumentarna filma, dogodek pa se bo začel s kratkim, desetminutnim uvodom v iniciativo eliXir in predstavitvijo njene osrednje ekipe ter zaključil z okroglo mizo.