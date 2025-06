Zaščita pred soncem ključna za prepričevanje kožnega melanoma

Ljubljana, 4. junija - Poletje prinaša povečano izpostavljenost UV-sevanju, ki povzroči akutne in trajne poškodbe kože in oči, zdravje ljudi pa neposredno ogrožajo tudi visoke toplotne obremenitve, so danes poudarili strokovnjaki. UV-sevanje prav tako povzroči 90 odstotkih kožnega melanoma, ki je šesti najpogostejši rak v Sloveniji. Zaščita pred soncem je zato ključna.