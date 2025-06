Maja v Sloveniji rast prodaje osebnih vozil

Ljubljana, 4. junija - V Sloveniji je bilo maja prvič registriranih 5118 osebnih vozil, kar je 5,2 odstotka več kot maja lani. Najbolj prodajane znamke so bile Volkswagen, Škoda in Renault. Povsem električnih avtomobilov je bilo prvič registriranih 460 oziroma 62,5 odstotka več kot pred letom dni, od januarja do konca maja pa skupaj 2149.